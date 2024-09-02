Свыше 460 жителей Подмосковья прошли онкоскрининги в ЦАОПах в День открытых дверей

Четыреста шестьдесят семь человек прошли диагностику и получили консультации в Центрах амбулаторной онкологической помощи в Единый день открытых дверей в минувшую субботу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Онкоскрининги могли пройти все желающие старше восемнадцати лет. В результате диагностики у семи человек выявили онкологию, еще у тридцати трех заподозрили злокачественные новообразования. Всех пациентов направили на дополнительное обследование и лечение, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Так, в рамках дня открытых дверей в ЦАОПах можно было сдать тест на наличие скрытой крови в кале, пройти диагностику новообразований кожи, сдать ПСА-тест на рак простаты и сделать маммографию.

Узнать более подробную информацию о работе онкологической службы в регионе можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые отравились в Курскую область помогать местным жителям.