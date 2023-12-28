Свыше 5,5 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье в этом году

Более 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения провели в Московской области с начала текущего года.

При наличии медицинских показаний данная процедура для жительниц региона бесплатна, напомнила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Получить такую услугу можно, оформив квоту. Подробная инструкция и перечень необходимых документов доступны по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в медицинские учреждения региона поступило 119 новых машин скорой помощи.