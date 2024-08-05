Свыше 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках в минувшие выходные
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения Московской области]
В прошедшие выходные почти 620 жителей Подмосковья прошли обследование в рамках акции «Проверь здоровье в парке», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выездные бригады врачей работали в тридцати четырех округах региона, в том числе в Рузе, Лобне и Дзержинском, уточнили в ведомстве.
Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, всего с начала лета свое здоровье в парках Подмосковья проверили более семи тысяч человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского госпиталя в Красногорске вышло на финишную прямую.