Свыше 600 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках в минувшие выходные

В прошедшие выходные почти 620 жителей Подмосковья прошли обследование в рамках акции «Проверь здоровье в парке», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выездные бригады врачей работали в тридцати четырех округах региона, в том числе в Рузе, Лобне и Дзержинском, уточнили в ведомстве.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, всего с начала лета свое здоровье в парках Подмосковья проверили более семи тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского госпиталя в Красногорске вышло на финишную прямую.