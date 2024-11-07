Свыше 70 населенных пунктов Нижегородской области посетят «Поезда здоровья» в этом месяце
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В текущем месяце к специалистам «Поездов здоровья» смогут обратиться жители около 20 муниципальных образований Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Отмечается, что мобильно-диагностические комплексы сделают свои остановки более чем в 70 населенных пунктах.
По информации регионального Минздрава, с начала этого года в «Поездах здоровья» приняли уже около 42 тыс. пациентов, которые получили свыше 71 тыс. консультаций узких специалистов и прошли около 161 тыс. обследований.
Ранее сообщалось, что более восьми тысяч случаев заболеваний обнаружили у жителей Нижегородской области в «Поездах здоровья» в этом году.