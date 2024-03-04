Свыше 70 тысяч детей родилось в Подмосковье за год

Свыше 72,7 тысячи детей родилось в Подмосковье в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области со ссылкой на данные Росстата.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, в регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и родов.

Так, в рамках проекта «Наша женская консультация» были внедрены новые услуги, в том числе телемедицинские консультации и индивидуальное сопровождение беременности.

«Помимо этого, наши учреждения родовспоможения оснащены всем необходимым оборудованием и укомплектованы квалифицированными специалистами», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Она напомнила, что в Подмосковье принимают рожениц со всех российских регионов. Роды проводятся бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Доме правительства Московской области состоялась первая свадьба.