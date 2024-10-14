Более миллиона детей в Подмосковье прошли профосмотры в этом году

«Для удобства родителей, проверить здоровье своих детей они могут не только в поликлинике, но и, например, в детском саду или школе, а получить результаты обследования могут в цифровом формате, в личном кабинете регпортала госуслуг», - отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.