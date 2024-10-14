Более миллиона детей в Подмосковье прошли профосмотры в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года профилактические осмотры в Подмосковье прошли более 1,1 миллиона детей, 823 тысячи из них - в образовательных учреждениях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для удобства родителей, проверить здоровье своих детей они могут не только в поликлинике, но и, например, в детском саду или школе, а получить результаты обследования могут в цифровом формате, в личном кабинете регпортала госуслуг», - отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве отметили, что в этом году осмотр прошли на 87 тысяч детей больше, чем в прошлом. Его результаты отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.