Свыше 87 тыс. доз вакцин от гриппа доставлено в Рязанскую область

Первая в текущем сезоне партия вакцин от гриппа поступила в Рязанскую область. Об этом сообщило 7info со ссылкой на региональный минздрав.

Уточняется, что эта партия состоит из вакцин отечественного производства «Совигрипп» и «Флю-М», которые предназначены для взрослых. Всего поступило свыше 87 тыс. доз, из которых более 55 тыс. — «Совигрипп» и свыше 34 тыс. – «Флю-М».

Добавляется, что на данный момент препараты уже распределены по медорганизациям. Прививки делаются в рамках плановой бесплатной вакцинации населения. Особое внимание будет уделено иммунопрофилактике пожилых людей с хроническими заболеваниями, вроде сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с органами дыхания, онкологических заболеваний.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал категории людей, которым уже сегодня следует сделать прививку от гриппа.