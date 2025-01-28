Свыше чем у пяти тысяч жителей Рязанской области диагностировано ОРВИ на прошлой неделе
В Рязанской области заболеваемость ОРВИ выросла более чем на 4%
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В Рязанской области на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ увеличилась более чем на 4%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что за этот период более 5,1 тыс. человек заразились ОРВИ, а неделей ранее было зарегистрировано лишь 4,9 тыс. случаев.
Отмечается, что зафиксированы вирусы гриппа, а также вирусы негриппозной этиологии.
Ранее терапевт перечислила явные симптомы гриппа, отличающиеся от ОРВИ.