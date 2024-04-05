Свыше двадцати тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в этом году

Подмосковная служба крови с начала текущего года заготовила свыше двадцати тонн крови и ее компонентов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Отдельно хочу отметить, что за десять дней после теракта в «Крокусе» благодаря активным и неравнодушным людям нам удалось заготовить 3,7 тонны крови и компонентов», — отметила главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Узнать необходимую информацию о донорстве в Московской области можно по ссылке. Как напомнили в областном Минздраве, донорская кровь и ее компоненты нужны в том числе для спасения пациентов с ожогами, пострадавших в ДТП и детей, которые родились раньше срока.

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