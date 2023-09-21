Свыше двадцати тысяч сельских жителей Подмосковья доставили бесплатно на диспансеризацию

Жители Подмосковья старше шестидесяти пяти лет, проживающие в сельской местности, могут воспользоваться бесплатной доставкой в медицинские учреждения для прохождения диспансеризации.

Этой возможностью воспользовались уже свыше двадцати тысяч жителей региона, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Забота о здоровье старших — важная тема на сегодняшний день», — подчеркнула министр.

Доставка в медучреждения осуществляется на пятидесяти четырех автобусах социальных центров. Всю поездку пожилых пассажиров сопровождает бригада медицинских и социальных работников, напомнили в министерстве. Услуга реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

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