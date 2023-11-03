Свыше двухсот малышей с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в НИКИ детства за два года
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Двести десять маленьких пациентов с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в Центре генных дерматозов, который два года назад открылся на базе Научно-исследовательского клинического института детства регионального Минздрава, сообщила пресс-служба ведомства.
Как рассказала руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства Ольга Орлова, с начала года за помощью в центр обратились сорок пять детей с буллезным эпидермолизом («дети-бабочки»). С такими детьми работает мультидисциплинарная команда врачей.
«Дело в том, что кожа «детей-бабочек» настолько хрупкая, что с ними может работать не каждый доктор. <…> Именно поэтому и был создан наш центр», — подчеркнула она.
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