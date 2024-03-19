Свыше пяти тысяч человек прошли реабилитацию в стационарах Подмосковья в этом году

Свыше пяти тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах региона с начала текущего года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она напомнила, что в регионе отделения реабилитации развернуты на базе стационаров двадцати четырех медорганизаций. Также Светлана Стригункова добавила, что в прошлом году в больницы Подмосковья поставили свыше 230 единиц нового оборудования для реабилитации. Оснащение медтехникой проводится в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Как указали в министерстве здравоохранения Московской области, жители региона могут пройти реабилитацию после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний, а также травм, болезней органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. Направление на бесплатную реабилитацию дает лечащий врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации стационаров в регионе.