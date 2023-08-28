Свыше семи тысяч человек проверили свое здоровье в подмосковных парках этим летом

Более семи тысяч человек проверили свое здоровье в рамках акции в парках Подмосковья с начала лета. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

В минувшие выходные выездные бригады врачей работали в двадцать одном парке региона. За два дня свое здоровье проверили почти четыреста человек, рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику», — уточнила она.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о проводимой в Подмосковье работе по внедрению новых стандартов в медицинских организациях.