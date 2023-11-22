Свыше семидесяти новых машин скорой помощи планируют закупить в Подмосковье в 2024 году

В следующем году в Подмосковье планируют закупить семьдесят семь автомобилей скорой медицинской помощи. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 1,1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, автопарк автомобилей скорой помощи в Московской области регулярно обновляется и расширяется.

«Все автомобили оснащены самым современным оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами, ИВЛ, и многим другим», — указал он.

Председатель Мособлдумы напомнил, что в настоящее время региональная станция скорой помощи включает в себя пятьдесят шесть подстанций и восемьдесят три поста. Автопарк насчитывает 985 автомобилей. Ежедневно на линию выходят свыше 580 бригад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье до конца года будут модернизированы все женские консультации.