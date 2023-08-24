Свыше сорока двух тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье в этом году

В Подмосковье с начала текущего года кровь и ее компоненты сдали уже свыше сорока двух тысяч доноров. Об этом сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба Минздрава региона.

Стригункова подчеркнула, что донорское движение в регионе продолжает активно развиваться. В этом году состоялось уже более двухсот донорских акций. Кроме того, люди продолжают посещать учреждения службы крови, несмотря на сезон отпусков.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с восьми часов утра до двух часов дня. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

В министерстве здравоохранения Подмосковья напомнили, что донорская кровь и ее компоненты необходимы в том числе для помощи пациентам с ожогами и сильной кровопотерей, пострадавшим в ДТП и младенцам с патологиями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в Подмосковье окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.