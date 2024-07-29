Свыше сорока тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала года

Свыше сорока тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Это на 3,5 тонны больше, чем в аналогичный период прошлого года, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Благодаря слаженной работе центра крови Подмосковья и активной позиции доноров, наш регион не только полностью обеспечивает потребности больниц, но и формирует запас крови. <…> Хочу отметить, что абсолютное большинство донаций выполняется на безвозмездной основе», — уточнил глава областного Минздрава.

Донорская кровь и ее компоненты нужны для помощи пострадавшим в ДТП и пожарах, а также страдающим онкологическими заболеваниями и новорожденным с различными патологиями.

В ведомстве напомнили, что Московский областной центр крови принимает доноров без выходных. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

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