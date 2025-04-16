Свыше ста родов прошло в перинатальном центре Рязани на прошлой неделе

За минувшую неделю в Рязанском перинатальном центре прошло более сотни родов. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что более 20 из них были партнерскими, таким образом, каждая пятая пара вместе были на протяжении периода схваток и в момент появления малыша.

Напомним, что, согласно законодательству, в качестве партнера на родах может выступать отец ребенка или иной член семьи.

Ранее сообщалось, что жительницы Подмосковья с ВИЧ с начала 2025 года родили более 80 здоровых детей.