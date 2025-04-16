Жительницы Подмосковья с ВИЧ с начала 2025 года родили более 80 здоровых детей

В Подмосковье за первый квартал этого года у жительниц с ВИЧ родились свыше 80 здоровых детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что у женщины с ВИЧ есть возможность родить здорового ребенка, если она вовремя встанет на учет, будет выполнять все рекомендации медицинских специалистов и принимать прописанные лекарства.

В Подмосковье Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и служба акушерства и гинекологии реализуют программы перинатальной профилактики. Беременная женщина, у которой диагностирован ВИЧ, на всех этапах беременности, а также после рождения ребенка находится под наблюдением специалистов, родившийся ребенок — до наступления 1,5 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области развивается сфера здравоохранения.