Свыше ста тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье с начала года

Сто семь тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Московской области с начала текущего года, сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.

Она напомнила, что горячая линия главврача, которая была запущена в медицинских организациях региона летом прошлого года, позволяет пациентам оперативно получить ответы на волнующие их вопросы, оставить отзыв или предложения.

Позвонив на горячую линию, отметила Стригункова, также можно уточнить справочную информацию о записи к специалистам и работе медучреждения.

Телефон горячей линии — 8-498-602-03-59. Она работает по будням с 09:00 до 18:00. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер необходимого медучреждения. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций или на информационных плакатах в поликлиниках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в больницах Подмосковья появилось почти сорок единиц тяжелого медицинского оборудования.