Свыше тысячи детей уже получили медицинскую помощь в ДКЦ имени Рошаля в Подмосковье

Свыше тысячи маленьких пациентов получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты ДКЦ начали прием в конце августа. Получить консультацию врачей могут жители всех регионов России.

«Самое приятное, что на консультацию к нам приезжают не только жители Москвы и Подмосковья, но других регионов, например, Оренбурга, Курска, Чебоксар и Рязани», — отметила главврач Детского клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

ДКЦ оснащен самым современным оборудованием, здесь работают специалисты со всей страны. Каждый год стационарную помощь в центре смогут получать около пятнадцати тысяч детей, а амбулаторную — более 150 тысяч.

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