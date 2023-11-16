Свыше тысячи малышей в Подмосковье прошли реабилитацию в рамках проекта «Ранняя помощь»

В Московской области с августа этого года реализуется проект «Ранняя помощь», нацеленный на профилактику заболеваний у детей с ОВЗ до трех лет, напомнила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«В рамках проекта помощь получили более тысячи детей. <…> Для ребят доступен лечебный массаж, адаптивная физкультура, физиотерапия», — подчеркнула глава Минсоцразвития Московской области.

Получить услугу «Ранней помощи» могут все дети, у которых есть показания от педиатра. Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Для оказания помощи пациенты будут приглашены в реабилитационные центры, либо специалист приедет на дом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье модернизировали пятьдесят детских поликлиник.