Свыше восьми тысяч человек посетили школы сахарного диабета в Подмосковье в этом году

В Подмосковье работает шестьдесят школ сахарного диабета. Они предназначены для взрослых, которые впервые столкнулись с таким диагнозом, и для тех, кто не умеет контролировать уровень сахара в крови, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, с начала текущего года школы сахарного диабета посетили свыше восьми тысяч жителей региона.

«Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека», — подчеркнула Светлана Стригункова.

В областном Минздраве напомнили, что обучение в школе сахарного диабета может пройти любой житель региона с таким диагнозом. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу.

В ведомстве также указали, что региональные эндокринологические центры открылись в Видновской больнице и в МОНИКИ. Там пациенты с диабетом могут получить консультации специалистов и пройти бесплатное лечение по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации в регионе программы «Поликлиника. Перезагрузка».