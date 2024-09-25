Свыше восьми тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения Московской области]
Уже почти 8,3 тысячи жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Мобильные комплексы работают в самых проходимых и посещаемых местах региона, в том числе у ТЦ, железнодорожных станций и автовокзалов.
«Это удобно, так как сделать прививку можно перед работой или по пути домой и не тратить время на посещение поликлиники», — отметил Алексей Сапанюк.
В министерстве здравоохранения Московской области напомнили: для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных медработников за заботу о других.