Сырым молоком и неосторожностью: как можно подхватить энцефалит без укуса

Клещевой энцефалит может передаваться не только через укус насекомого, но и другими, менее очевидными способами. Специалисты предупреждают, что риск заражения сохраняется при употреблении необработанных молочных продуктов и даже при контакте с инфицированным клещом, пишет РИА Новости .

Основной способ передачи инфекций, связанных с иксодовыми клещами, по-прежнему остается их присасывание к коже человека. Однако специалисты отмечают, что существуют и альтернативные пути заражения.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры, инфекция может попасть в организм через пищу. Речь идет прежде всего о сыром молоке — чаще козьем, реже коровьем или овечьем. Если животное было заражено после укуса клеща, вирус способен сохраняться в молоке. Опасность представляют и продукты на его основе, если они не подвергались термической обработке.

Кроме того, заражение возможно при механическом контакте с клещом. Например, если раздавить инфицированное насекомое руками или повредить кожу в месте укуса, расчесывая его. В таких случаях вероятность инфицирования зависит от того, какое количество вируса содержалось в клеще.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение элементарных мер предосторожности — отказ от сырого молока и аккуратное обращение с клещами — существенно снижает риск заражения.

До этого стало известно, что в России появились агрессивные клещи Хиаломма, переносящие опасную лихорадку.