Клещи-гиганты атакуют Россию: кровососы преследуют людей и переносят смертельную лихорадку

Южные регионы России столкнулись с необычной угрозой. Там активизировались клещи рода Hyalomma, которых местные жители уже прозвали «мутантами» за аномальные размеры и агрессивное поведение. Об этом сообщает «Digital Report».

В отличие от обычных лесных собратьев, эти кровососы не ждут жертву на травинке, а активно преследуют ее. Биологи подтверждают: у этих членистоногих хорошо развито зрение. Они замечают человека или животное за несколько метров и целенаправленно ползут следом. Убежать от такого охотника сложно — скорость передвижения у них выше, чем у привычных клещей. Выглядят они тоже внушительно: крупные, с длинными мощными лапками.

Спасаться от «мутантов» обычными репеллентами бесполезно. Стандартные аэрозоли их не берут, нужны жесткие акарицидные средства, которые наносят на одежду. Но главная опасность даже не в повадках. Hyalomma переносят вирус конго-крымской геморрагической лихорадки. Болезнь начинается с температуры и мышечных болей, а затем вызывает внутренние кровотечения. Летальность достигает 40 процентов, специфического лечения нет. Только поддерживающая терапия.

Сейчас в зоне риска весь юг страны: Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Ставрополье, Кубань, Калмыкия и Северный Кавказ. Ученые связывают нашествие с изменением климата: мягкие зимы позволили клещам выжить и выйти из спячки голодными и активными.

