«Таблетка, которую никто не исследовал»: выяснилось, что может навредить нашей печени

«Тут логика будет в следующем: лекарство — это таблетка, которую исследовали со всех сторон, знают ее побочные эффекты, через что она выводится (печень, почки), сколько надо принимать. БАД — это та же таблетка, но ее никто не исследовал. То есть, неизвестно, сколько нужно пить, через какой фильтр она будет утилизироваться организмом и как», — рассказал медик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».