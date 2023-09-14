«Таблетка, которую никто не исследовал»: выяснилось, что может навредить нашей печени
Врач Орлов раскрыл неочевидный вред БАДов
Фото: [freepik.com]
Печень играет ключевую роль в обмене веществ и в целом носит функцию детоксикации организма, однако некоторые люди могут неосознанно вредить этому важнейшему органу. И речь даже не об алкоголе, разрушительное влияние которого известно каждому.
БАДы — не лекарство
Многие воспринимают биологически активные добавки (БАДы) как нечто полезное. Однако, как рассказал врач-флеболог Вадим Орлов, это утверждение достаточно спорное.
«Тут логика будет в следующем: лекарство — это таблетка, которую исследовали со всех сторон, знают ее побочные эффекты, через что она выводится (печень, почки), сколько надо принимать. БАД — это та же таблетка, но ее никто не исследовал. То есть, неизвестно, сколько нужно пить, через какой фильтр она будет утилизироваться организмом и как», — рассказал медик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Опасность в доступности
БАДы, продолжил эксперт, гораздо доступнее, чем лекарства, так как для их покупки не нужен рецепт, а недавно введенные изменения в законодательство привели к тому, что теперь 90% лекарств продаются по рецептам.
«Неизвестны точные дозировки БАДа для получения эффекта, а значит, потенциальный пациент может принять больше, чем нужно. В случае, если БАД выводится печенью, и она у пациента болеет, это может серьезно ему навредить», — подытожил Орлов.
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