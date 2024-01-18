Танцовщицу с травмой голеностопа прооперировали врачи в подмосковном Жуковском

Двадцатисемилетняя девушка, занимающаяся бальными танцами, поступила в ортопедический корпус Жуковской больницы девушка с травмой голеностопного сустава. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что ранее девушка уже обращалась в поликлинику с жалобами на боли в левой ноге, которые возникли после травмы, полученной при занятии бальными танцами. Осмотрев девушку, врачи отправили ее в больницу. Консервативное лечение ей не помогло, болевой синдром сохранялся, поэтому было принято решение провести артроскопическую операцию.

Врач-травматолог-ортопед Жуковской больницы Артем Луценко рассказал, что была выполнена пластика связок голеностопного сустава через 3 прокола с пересадкой части собственного сухожилия пациентки. На данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже выписана. Подвижность ноги полностью восстановлена.

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