«Тапиоковые шарики слипаются в комок»: почему популярный у зумеров бабл-ти провоцирует кишечную непроходимость?
Хирург Монахов: шарики в бабл-ти могут вызвать кишечную непроходимость
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Популярный среди представителей поколения зумеров напиток бабл-ти может представлять серьезную опасность для здоровья пищеварительной системы. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил хирург Дмитрий Монахов.
Специалист предупредил о том, что тапиоковые шарики, являющиеся неотъемлемым компонентом этого напитка, способны провоцировать развитие кишечной непроходимости.
«При употреблении большого количества напитка шарики не успевают полностью размягчиться и продвинуться по кишечнику. Они слипаются между собой, образуя плотный комок, напоминающий густой цемент», — сказал Монахов.
Основная проблема заключается в свойствах крахмала, из которого состоят шарики. При охлаждении, особенно в сочетании с холодным молоком или льдом, крахмальная структура становится клейкой.
К тревожным симптомам, указывающим на возможное развитие этого состояния, относятся вздутие живота, тошнота, ощущение тяжести, болевой синдром в брюшной полости, рвота, запор и повышение температуры тела.
На начальных стадиях образовавшийся комок возможно удалить с помощью эндоскопических методов. Однако если уже развилось воспаление кишечной стенки, требуется хирургическое вмешательство с резекцией пораженного участка кишки. Специалист добавил, что отсутствие своевременного лечения может привести к перитониту — опасному для жизни состоянию.
Ранее диетолог Хелен Джонстон заявила, что тыквенные семечки помогают улучшить качество сна.