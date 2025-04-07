Теледоктор Мясников дал оценку системе качества медпомощи в России

Аудиторы Счетной палаты РФ опубликовали итоги проверки, указывающие на серьезные структурные изъяны в системе финансирования больниц в стране. Так, в России фактически оплачивается не итог лечения, а само пребывание пациента в стационаре. Тем не менее именно качество медпомощи, а не количество койко-дней, способно оказывать влияние на среднюю продолжительность жизни населения, при этом действующая система не создает стимулов для улучшения лечения. Заслуженный врач РФ Александр Мясников оценил указанную ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, это больная тема. Качество лечения на сегодняшний день мало кого волнует, к тому же в финансовом плане это никак не стимулируется.

Телеведущий добавил, что в указанной системе работать весьма тяжело. Однако специалисты уже научились приспосабливаться к ней. Тем не менее медиков это оттягивает от пациента, а проблема не решается. Время и финансирование тратится на поиск подрядчиков вместо того, чтобы вернуть бюджетную систему, благодаря которой траты были меньше.

Ранее он объяснил, почему в России необходимы репродуктивные программы.