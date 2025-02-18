Теледоктор Мясников пояснил, почему в России необходимы репродуктивные программы

В нашей стране начали проверять репродуктивное здоровье женщин. Они получают направление на определение уровня фертильности, что должно помочь им более ответственно подойти к беременности и тщательнее ее спланировать. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, необходимы ли сегодня в России специальные репродуктивные программы для женщин. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, чем выше будет осведомленность в вопросе репродуктивного здоровья у женщин, тем будет лучше.

Теледоктор добавил, что антимюллеров гормон является одним из современных и надежных методов определения функционального состояния яичников. Кроме того, создание специализированных государственных программ, которые дают возможность заботиться о репродуктивном здоровье женщин, необходимы.

Ранее сообщалось, что в Москве более 1,2 млн женщин направили на проверку уровня фертильности.