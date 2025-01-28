Теледоктор Мясников: изжога может быть связана с насморком и больным горлом

В случае если заболеваемость горла и насморк появляются слишком часто, необходимо не списывать эту на симптомы ОРВИ, а обратиться к врачу, поскольку не исключены хронические заболевания горла, которые требуют хирургического вмешательства. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал о правилах поведения в таких случаях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, для хронического тонзиллита характерно наличие инфекции и/или воспаления миндалин или ротоглотки, продолжающихся не менее трех месяцев. Так, примерно 40% тонзиллита получены неинфекционным путем, то есть это либо аллергический процесс, либо рефлюкс, когда жидкое содержимое желудка вбрасывается в пищевод и вверх, тем самым вызывая неприятные ощущения, в том числе и изжогу.

Телеведущий уточнил, что критерии для проведения хирургического вмешательства предусматривают, что большей части взрослых с рецидивирующим фарингитом, вызванным инфекцией стрептококка группы A, тонзиллэктомия не требуется.

По его мнению, не всегда указанная операция помогает до конца, поскольку удаляется только часть лимфозной ткани с целью исключения абсцесса, а симптомы через время могут возвращаться.

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