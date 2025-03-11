Теледоктор Мясников назвал симптомы сниженного тестостерона

В современном мире, где офисное кресло пришло на замену седла лошади, а KPI важнее длины копья, вопрос о тестостероне кажется чем-то архаическим. Заслуженный врач РФ Александр Мясников пояснил, насколько тестостерон актуален в эпоху комфортного выживания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, тестостерон является одним из наиболее важнейших гормонов для организма. В нем нуждаются очень много наших тканей, и, если его недостаточно, человек теряет мышечную и костную массу, у него сморщиваются яички, проявляется депрессия и развиваются заболевания. Причем некоторые из последних и вовсе приводят к серьезным изменениям, например остеопороз и нарушения прочих связанных с этим эндокринных желез.

Теледоктор добавил, что людям с низким тестостероном и без симптомов гипогонадизма добавлять его не следует либо же добавлять с большой осторожностью, поскольку его избыток может привести к развитию онкологии печени, онкологии простаты.

По его мнению, стимулировать выработку тестостерона необходимо только физическими нагрузками и правильным образом жизни. Вообще люди нередко совершают серьезную ошибку, назначая себе тестостерон самостоятельно, поскольку это может закончиться плачевно.

Ранее телеврач Малышева связала повышение тестостерона с витамином D.