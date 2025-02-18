Малышева рассказала о способе повышения тестостерона

Врач Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали, как повысить уровень тестостерона в мужском организме. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на выпуск «Жить здорово!» на Первом канале.

Уроженка Кемерова Елена Малышева и ее коллега рассказали, как мужчинам повысить уровень тестостерона, который с возрастом начинает вырабатываться хуже, особенно у тучных людей. По словам ведущей, важно уделить время физической нагрузке и сбросить лишний вес. Все дело в том, что жир преобразуется в эстроген, считающийся женским гормоном.

Помимо спорта важно не забывать про витамин D. Малышева напомнила, что это помогает общему самочувствию и сну, который важно нормализовать для баланса гормонов. Сам тестостерон активно вырабатывается у мужчин в промежутке с 2:00 до 4:00, и в это время важно спать.

При серьезных проблемах с гормонами или сном специалисты рекомендуют обращаться к профильным врачам.

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