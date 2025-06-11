Теледоктор Мясников назвал способы побороть симптомы аллергии

В нашей стране продолжается сезон цветения и аллергий. Множество людей страдают от насморка, отеков, слезотечения и других симптомов. Пережить указанный период аллергикам из года в год помогают антигистаминные препараты, тем не менее нередки побочные действия от этих лекарств. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, почему без побочных эффектов противоаллергических средств в сезон цветения никак не обойтись. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, седативный эффект от современных противоаллергических средств либо отсутствует, либо минимален. Таким образом, интенсивность побочного действия в этом случае в первую очередь зависит от выбора лекарственного препарата.

Теледоктор добавил, что в целом антигистаминные препараты делятся на четыре поколения. Наиболее старшие отличаются именно сильным седативным действием и показаны в экстренных случаях, когда появляется сильная аллергическая реакция и необходим быстрый эффект. Последующие поколения, в особенности третье и четвертое, действуют гораздо мягче — помогают от аллергии, однако не усыпляют человека и в целом имеют меньший риск возникновения побочных действий.

Ранее сообщалось, что самарские медики нашли связь между коронавирусной инфекцией и аллергией.