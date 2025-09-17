Теледоктор Мясников назвал время суток, самое опасное для жизни

Самой опасной частью суток для жизни человека являются предутренние часы. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он сообщил об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По его утверждению, каждый врач знает, что классикой для инфаркта являются именно часы, которые предшествуют утру.

«Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи», — указал он.

Мясников добавил, что не может подтвердить свои слова какой-либо статистикой и цифрами. Он подчеркнул, что эта точка зрения распространена среди медиков.

Ранее Мясников заявил, что регулярная физическая активность и нагрузки сохраняют жизнь человека гораздо эффективнее таблеток. Он привел пугающую статистику, указав, что недостаток движения является одной из ведущих причин смертности в мире. Доктор добавил, что физическая неактивность по уровню смертности стоит на третьем месте.