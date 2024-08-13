Теледоктор Мясников считает, что неправильное питание в разы опаснее табака и алкогольных напитков

В нашей стране стартовали проверки производителей колбасных изделий, а также мясной и молочной продукции на использование трансглютаминазы, известной как «мясной клей». Данная добавка в целом запрещена в России, однако в ряде продуктов все-таки имеется. По словам заслуженного врача РФ, телеведущего Александра Мясникова, тот факт, что пищевую промышленность стали более плотно контролировать, важен, поскольку многие беды для здоровья идут как раз от пищевой промышленности. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в этом вопросе даже можно поспорить, какой продукт наносит самый большой вред. Так, трансжиры резко удешевляют любую продукцию, однако они в России разрешены.

По мнению теледоктора, сосиски, сардельки и колбаса уже в течение девяти лет находятся в списке канцерогенов. Так, употреблять в пищу колбасу ежедневно недопустимо. Даже при условии того, что там отсутствует «мясной клей», там много всего прочего — сахара, трансжиров, сои, генно-модифицированных продуктов и прочих добавок, также вредных для организма.

Он подчеркнул, что человека во многом убивает именно образ питания, который в итоге приводит к развитию онкологических заболеваний, ожирению, диабету. И главное – это более страшный риск для здоровья, чем алкоголь и курение.

Ранее диетолог Полина Журавлева перечислила последствия употребления в пищу продуктов с «мясным клеем».