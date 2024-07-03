Врач Романов рассказал о связи жары с развитием онкологии

Врач-радиотерапевт и заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, провоцирует ли летнее солнце рак.

Жара способна ухудшить состояние человека, особенно, если он плохо переносит высокие температуры или страдает от хронических заболеваний. Особую осторожность следует соблюдать людям с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями. Летом могут случаться неприятные и серьезные обострения на фоне палящего солнца.

Однако врач отметил, что жара не влияет на развитие рака, по крайней мере, для большинства его видов. Есть одно исключение: если человек находится долго под прямыми лучами солнца, часто обгорает и получает ожоги кожи. В этом случае риск получения меланомы повышается. Регулярное повреждение поверхности тела может также спровоцировать развитие плоскоклеточного или базальноклеточного раков.

«Но в большинстве своем либо эти болезни случаются с человеком в очень уважаемом возрасте, либо, будучи своевременно выявленными, являются довольно «беззлобными» и хорошо поддаются минимальному объему лечения», —

Специалист отметил, что в странах Африки, как ни странно, выше заболеваемость раком печени. Однако это объясняется распространенностью вируса гепатита, канцерогена афлатоксином В1, попадающий в растительные продукты питания.

Романов отметил, что жара и солнце представляют опасность для онкобольных людей, проходящих лечение. Им обязательно нужно согласовывать все со своим врачом и усиленно защищать кожу от воздействия лучей.

Ранее сообщалось, что больше всего раку кожи подвержены жители Крымского полуострова.