Теледоктор Мясников перечислил тревожные симптомы при внезапном покраснении глаза

В некоторых случаях человеку надо обращаться к медикам при покраснении глаза. Три тревожных сопутствующих симптома в своем телеграм-канале перечислил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, далеко не при каждом покраснении глаза стоит обращаться к офтальмологу. Иногда красноту вызывает конъюктивит, и тогда можно обойтись глазными каплями из аптечки. Но в некоторых случаях стоит забеспокоиться и отправиться в больницу. Это нужно делать тогда, когда глаз перестает видеть, в случае невозможности держать его открытым, а также при светобоязни. В таких экстренных случаях пациента примут в день обращения даже при отсутствии талончиков к специалистам.

Ранее Мясников рассказал о способах борьбы с симптомами аллергии. По его словам, у антигистаминных препаратов последних поколений практически отсутствуют побочные эффекты. Они действуют гораздо мягче — помогают от аллергии, однако не усыпляют человека и в целом имеют меньший риск возникновения побочных действий.