Теледоктор Мясников пояснил бесполезность прививок от оспы против лихорадки денге

На популярном туристическом направлении — острове Бали - зафиксирована вспышка лихорадки денге. По данным СМИ, только за последние месяцы от вируса скончались примерно 30 человек, десятки находятся в больницах. Виной всему сезон дождей, приведший к массовому размножению комаров-переносчиков. Заслуженный врач РФ Александр Мясников опроверг миф о том, что жителям нашей страны нет смысла опасаться лихорадки, если они привиты от оспы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что имеется несильно эффективная вакцина от лихорадки. При этом на сегодняшний день три или четыре вакцины находятся в разработке, а в целом единственный способ спасения — защита от комаров.

По мнению теледоктора, следует применять репелленты с диэтилтолуамидом, носить одежду с длинными рукавами, спать под москитными сетками и устанавливать фумигаторы в номерах. Кроме того, путешественникам необходимо избегать прогулок в ранние утренние и вечерние часы, поскольку в это время комары наиболее активны.

Ранее сообщалось, что тигровые комары заразили российских туристов в Таиланде лихорадкой денге.