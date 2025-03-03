Тигровые комары заразили российских туристов в Таиланде лихорадкой денге

Телеграм-канал SHOT сообщил о первых случаях заражения лихорадкой денге среди российских туристов в Таиланде. Власти Вьетнама также предупреждают о значительном увеличении числа заболевших.

Москвичка Олеся, отдыхавшая на острове Панган, рассказала каналу, что подхватила денге после обильных дождей, вызвавших активизацию комаров.

Несмотря на использование репеллентов и фумигаторов, ее укусили, и в местной больнице диагностировали денге. Тайские врачи рекомендовали ей принимать парацетамол и ежедневно сдавать кровь, дабы избежать внутреннего кровотечения.

Российские туристы на Самуи также жалуются на симптомы денге: высокую температуру, жажду, тошноту и сыпь. Многие отмечают присутствие азиатских тигровых комаров в номерах.

Сообщения о заражениях поступали и из Бангкока. Переболевшие в легкой форме отмечают выпадение волос после выздоровления.

Во Вьетнаме пока нет массовых случаев среди туристов, но власти предупреждают о росте заболеваемости денге. Вспышка началась раньше из-за дождей. В Хошимине зафиксировано 3,8 тыс. случаев с начала года, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что российские туристы заразились смертельно опасной инфекцией на Бали.