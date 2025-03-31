Теледоктор Мясников пояснил популярность микоплазмы в заголовках новостей

Микоплазменная пневмония снова привлекает внимание медицинского сообщества и широкой общественности. В последние дни в России отмечено увеличение заболеваемости указанной инфекцией, особенно среди детей и молодежи. Заслуженный врач РФ Александр Мясников пояснил, почему «микоплазма» не сходит с новостных заголовков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, давний и популярный возбудитель внебольничных пневмоний способен жить самостоятельно. При этом он настолько распространен, что во всем мире лечение внебольничных пневмоний начинают с антибиотиков, оказывающих действие именно на микоплазму.

Теледоктор добавил, что в отличие от многих иных возбудителей микоплазма передается воздушно-капельным путем. Так, вспышки инфекции нередко случаются в местах плотного проживания людей, а в зимний сезон микоплазма может вызывать до 10% всех внебольничных пневмоний.

По его мнению, при микоплазменной пневмонии маски помогают больше, чем при коронавирусе.

Ранее врач Уланкина пояснила симптомы микоплазменной пневмонии, проявляющейся кашлем с кровью.