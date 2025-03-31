Врач Уланкина пояснила симптомы микоплазменной пневмонии, проявляющейся кашлем с кровью

Вирусом, который атаковал жителей и проявляется кашлем с кровью, оказалась микоплазменная пневмония. Врач Ольга Уланкина рассказала, что представляет собой данное заболевание, где им можно заразиться и как лечить. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, указанный тип пневмонии вызывают микоплазмы, известные как одноклеточные организмы, представляющие собой нечто среднее между бактериями и вирусами. Заражение происходит воздушно-капельным путем.

Медик добавила, что вирус легко распространяется в закрытых помещениях, где люди находятся в тесном контакте друг с другом, в местах с большим скоплением людей, в детсадах, школах, офисах. Указанная форма пневмонии наиболее часто поражает детей и молодежь, однако может встречаться и у взрослых. Инкубационный период занимает от одной до трех недель.

По ее мнению, микоплазменная часто начинается с легкого недомогания, характерного для простуды, а сами симптомы заболевания проявляются постепенно. При этом вероятность летального исхода при микоплазменной пневмонии низкая, тем не менее у маленьких детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями она может привести к серьезным осложнениям, вроде плеврита или дыхательной недостаточности. Однако на сегодняшний день специфической вакцины против микоплазменной пневмонии не существует.

Ранее врач Демьяновская перечислила способы отличить микоплазменную пневмонию от ОРВИ.