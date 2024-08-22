Терапевт Омарова рассказала об опасности веществ, найденных в БАДах с маркетплейсов

В БАДах, которые беспрепятственно продаются на многих маркетплейсах, были найдены запрещенные вещества. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскачество. По результатам исследований, в препаратах нашли листья коки, включенные в список наркотических веществ, а также опьяняющий перец и некоторые рецептурные препараты.

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», к каким последствиям могут привести указанные вещества и как отличить безопасный препарат от небезопасного по упаковке.

Что будет с человеком?

Специалист отметила, что при употреблении запрещенных веществ, которые нашли в БАДах, у человека могут возникнуть проблемы с ЖКТ.

«Возможны головокружение, слабость, тошнота, отрыжки воздухом. Кроме того, если вы не замечаете эффект от препарата, значит, употребляете в пищу неоригинальные БАДы», — пояснила Омарова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Как определить опасный БАД

Также она отметила, что существует ряд требований к упаковке.

«Первое — это защита от воздействия внешних факторов. Упаковка должна защищать медикамент от света, воздуха, влаги и температурных изменений. Второе — это безопасность. Упаковка должна обеспечить безопасность при транспортировке, хранении и использовании медикамента», — рассказала врач.

Еще одно требование — информативность. То есть на упаковке должна быть информация о лекарственном препарате, его название, дозировки, способ применения, срок годности и другие важные характеристики, пояснила специалист.

«Четвертое — это экологичность. Упаковка должна быть экологически безопасной и не наносить вреда окружающей среде. Если все пункты соблюдены, то препарат пригоден для употребления», — заключила терапевт.

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