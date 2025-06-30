Теледоктор Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья человека

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданной пользе, которую кошки могут принести своим хозяевам. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он отметил, что мурлыканье этих животных помогает ускорить процесс заживления ран.