Теледоктор Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья человека
Врач Мясников: кошачье мурлыканье способствует быстрому заживлению ран
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Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о неожиданной пользе, которую кошки могут принести своим хозяевам. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он отметил, что мурлыканье этих животных помогает ускорить процесс заживления ран.
Выпуск программы можно посмотреть на сайте «Смотрим.ру».
«Есть работы, причем серьезных ученых. Они исследовали мурлыканье [кошек], и там оно в таком диапазоне идет, что в нем быстрее заживают раны», — рассказал Мясников.
Эксперт подчеркнул, что этот кошачий звук способствует стабилизации кровяного давления.
Ранее теледоктор Мясников назвал способы побороть симптомы аллергии.