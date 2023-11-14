Телемедицинские консультации призваны сделать медицинские услуги в Подмосковье более доступными

С начала этого года подмосковные врачи уже провели более одного миллиона и семисот тысяч телемедицинских консультаций. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что на сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети.

Напоминаем, что получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного посещения врача. Записаться на нее можно через портал «Здравоохранение», по телефону 122 или непосредственно на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области сейчас работает семьдесят четыре женские консультации, все они будут обновлены до конца года в рамках проекта «Наша женская консультация».