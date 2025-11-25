Телеведущий Мясников призвал коллег включить мозг: врач раскритиковал коллег, которые не ставят женщинам диагноз

Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал коллег за халатность в диагностике остеопороза у женщин. В эфире программы «О самом главном» он призвал медиков быть внимательнее и использовать аналитические способности.

Телеведущий и доктор Александр Мясников в своем эфире на канале «Россия 1» указал на серьезную проблему в диагностике остеопороза. Он заявил, что многие врачи ошибочно ставят женщинам остеохондроз, не пытаясь разобраться в реальной причине недомоганий.

Мясников с возмущением отметил, что специалисты часто не видят очевидных внешних признаков болезни, таких как разная высота плеч или появление небольшого горба. Он назвал такую работу проявлением халатности и призвал коллег активнее включать аналитическое мышление. Помимо этого, врач предостерег зрителей от бесконтрольного использования сосудосуживающих капель, напомнив об их потенциальной опасности.

Ранее уролог назвал привычки, которые ухудшают состояние простаты.