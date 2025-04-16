Терапевт Алиева назвала способы пережить сильные магнитные бури

Метеорологи предупредили о двух огромных солнечных протуберанцах, ударивших по магнитосфере нашей планеты. По словам врача-терапевта Севинч Алиевой, пережить магнитные бури поможет снижение умственных и физических нагрузок. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что в период колебания геомагнитного поля Земли также следует меньше нервничать, спать не менее шести часов в сутки, выделять время для пеших прогулок и не отказываться от назначенных врачом лекарственных препаратов.

По мнению медика, при магнитных бурях нужно отдать предпочтение более легкой еде — овощам и фруктам и попробовать заняться йогой. В свою очередь людям с хроническими заболеваниями необходимо обратиться к доктору и попросить дать рекомендации на период повышенной солнечной активности.

Ранее также кардиолог Пядушкина рассказала о подготовке к магнитным бурям.