Терапевт Барило перечислила категории людей, находящихся в зоне риска заболевания сезонным вирусом в Крыму

Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило назвала группу людей, которые подвержены заболеванию, а также осложнению сезонного вируса в регионе. Об этом сообщает «Крым 24».

Она добавила, что на сегодняшний день на полуострове заметен стремительный рост заболеваемости сезонным вирусом. Если ранее это был в большинстве случаев коронавирус, то сейчас циркулирует вирус гриппа.

По мнению врача, наиболее опасным осложнением указанного вируса является вирусная пневмония, которая молниеносно развивается: от нескольких часов до нескольких дней.

Она подчеркнула, что по большей части подвержены пневмониям пациенты старшей возрастной группы от 60 лет, а также маленькие дети, декретированные пациенты, пациенты с рядом заболеваний, прежде всего с сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, а также люди с заболеваниями бронхолегочной системы, с онкологическими заболеваниями и ревматоидными, с ожирением.

Ранее терапевт Чернышова рассказала, резкий всплеск каких вирусов идет в России.