Терапевт Бурнацкая назвала способы выспаться в осенний период

С сокращением светового дня и изменением температуры многие люди начинают испытывать трудности со сном, причиной этого является снижение солнечного света, оказывающего влияние на выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая перечислила способы выспаться осенью и адаптироваться к изменениям. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, прежде всего важно обратить внимание на создание комфортной обстановки для сна. Температура в спальне должна быть прохладной, а отсутствие яркого света поможет быстрее заснуть.

Медик добавила, что следует и придерживаться стабильного графика, то есть ложиться и вставать в одно и то же время. Это даст возможность организму выработать регулярный биологический ритм. Использование гаджетов перед сном необходимо исключить, поскольку голубой свет от экранов нарушает выработку мелатонина.

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