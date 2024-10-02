Терапевт Бурнацкая перечислила способы восполнения осеннего дефицита витамина D

Осенний период вносит серьезные коррективы в витаминный баланс организма человека. Дефицит ряда микроэлементов чреват ослаблением иммунитета, повышением уровня стресса и ухудшением метаболизма. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, на каких витаминах необходимо заострить внимание в сезон простуд. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, с приходом промозглых и дождливых месяцев прежде всего уменьшается уровень витамина D, играющий важнейшую роль в поддержании здоровья костей и укрепляющий иммунную функцию. Таким образом, для минимизации нехватки витамина и соблюдения баланса данного витамина в организме, необходимо следить за осенним рационом питания, включить в рацион разные виды жирной рыбы, вроде лосося или скумбрии, яиц и молочных продуктов.

Медик добавила, что отдельное внимание нужно уделить витаминам C и B. Микроэлементы первой группы укрепляют иммунитет и оберегают клетки от окислительного стресса, а второй — поддерживают нервную систему и нормализуют метаболизм.

Ранее диетолог Елена Соломатина определила обязательные для укрепления иммунитета осенью продукты.